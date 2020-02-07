В Хабаровске введут масочный режим из-за риска проникновения коронавируса

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7 февраля 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Администрация Хабаровска приняла решение о вводе с 10 февраля в городе масочного режима из-за риска

проникновения коронавируса 2019-nCoV. Этот российский регион граничит с Китаем, где в конце декабря прошлого года произошла вспышка коронавируса.

Также в Хабаровске сейчас рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Власти города обязуют носить маски работников транспорта, торговых центров и банков, учителей, воспитателей, медиков - всех, кто ежедневно имеет тесный личный контакт с большим количеством людей, - передает RT.

Эксперты напомнили, что маски необходимо носить в помещениях и менять их каждые два часа.

В аптеках Хабаровска говорят, что на складах имеется порядка 40 тысяч масок, а 12 февраля ожидается поступление ещё 50 тысяч.

Китайский врач Чжань Цинюань предупредил, что излечившиеся от коронавируса могут заразиться вирусом 2019-nCoV повторно. Китайский доктор призвал выздоровевших людей принимать все защитные меры, так как им грозят рецидивы.