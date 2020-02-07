Полиция Дагестана пресекла канал поставок девушек в страны Ближнего Востока

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7 февраля 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Дагестанские полицейские выявили трафик переправки людей за рубеж.

В ходе оперативной разработки выяснилось, что 39-летняя уроженка Каспийска и 48-летняя жительница Махачкалы намерены продать двух жительниц столицы Дагестана в Королевство Бахрейн для занятия проституцией. Стала известна и стоимость «живого товара» – 1 миллион рублей.

«Подозреваемые были задержаны на пути следования в направлении государственной границы. Женщины планировали пересечь границу и сменить транспорт. Их доставили в отдел полиции, где они сознались в содеянном», – говорится в сообщении МВД по Республике Дагестан.

Теперь делом займется Следственное управление регионального Следкома.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина пытался продать девочку-подростка в рабство.