В Москве мужчина пытался продать девочку - подростка в рабство

В одном из ресторанов на востоке Москвы задержан мужчина, который пытался продать 16-летнюю девочку в рабство. Отмечается, что злоумышленник познакомился с девушкой в социальной сети и специально привёз в столицу для заключения сделки.

"По данным следствия, вечером 9 июля 2019 г. подозреваемый, находясь в кафе, расположенном на востоке Москвы, из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 г. рождения за 500 тыс. руб.", - сообщили в СК РФ АГН "Москва".

Отмечается, что подросток является уроженкой Узбекистана.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми". Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.