Путин заявил об увеличении количества бюджетных мест в региональных вузах

//Общество 13+

7 февраля 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

В России, начиная с 2021 года, ежегодно будут увеличивать количество бюджетных мест, и отдавать их вузам в регионы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совместного заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

По словам главы государства, бюджетные места будут отдавать, прежде всего, в те регионы, которые нуждаются в современных, молодых и перспективных кадрах.

«Вы все из регионов Российской Федерации и знаете, какова потребность в таких кадровых ресурсах на местах. Она постоянно растёт в связи с ростом экономики. В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей. Но только этого шага, конечно, недостаточно», – сказал Путин.

Он также поручил правительству реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах. По словам Путина, решению этой задачи следует подчинить профильные и другие нацпроекты. Сюда же следует включить работу по развитию инфраструктуры, благоустройству городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов.

«Даже с учётом всех «отраслевых» вложений мы не изменим региональную высшую школу, не выведем её на новый уровень, если не добьёмся реальных позитивных изменений в жизни на местах, в регионах. Прошу помнить об этом и правительство, и всех глав субъектов Федерации, руководителей муниципальных образований», – заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин предложил построить в регионах современные студенческие городки.