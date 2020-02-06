"Абонент недоступен": новому главе Минкомсвязи доложили о проблемах в Крыму

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6 февраля 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели. Крым

Новому министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву рассказали о проблемах со связью на полуострове Крым. Заявления прозвучали из уст депутата Госдумы Дмитрия Белика.

В ходе расширенного заседания ГД по информационной политике, IT и связи, Белик заявил, что Крым столкнулся с отсутствием реальной конкуренции, с проблемами тарифной политики и неприемлемым качеством мобильного интернета.

По его словам, ни один федеральный оператор связи до текущего момента не признал Крым и Севастополь российскими регионами. В этой связи ни один из этих операторов до сих пор не открыл в Крыму свое представительство.

В конечном счете это привело к "тотальному износу инфраструктуры": оборудование не модернизируется, новые базовые станции не устанавливаются, а небольшие компании операторов региона не имеют на то финансовых возможностей.

Разговор коснулся и недавнего повышения тарифов компанией МТС, о котором абонентов не оповестили заранее, пишут "Аргументы недели.Крым". Максут Шадаев же заявил, что он в курсе озвученных проблем, и ведомство готово их решать.

Напомним, ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассказал депутатам о ключевых направлениях работы ведомства. В первую очередь речь идет о максимальном упрощении получения гражданами различных услуг.