Глава Минкомсвязи рассказал, как упростить взаимодействие граждан с государством

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5 февраля 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал депутатам о ключевых направлениях работы ведомства. В первую очередь речь идет о максимальном упрощении получения различных услуг гражданами, упрощении их взаимодействия с государством.

«Наша главная задача – это качество жизни, это удобный формат взаимодействия граждан с государством, это изменение процессов внутри самих органов власти», – заявил он на расширенном заседании думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По словам Шадаева, «кажется очень важным в ближайшее время получить качественные изменения в формате взаимодействия граждан и органов власти, сделать этот процесс более комфортным, более простым, удобным для бизнеса, для граждан, сделать государство менее заметным с точки зрения административных барьеров, убрать их, расшить узкие места, которые сейчас есть».

В качестве примера министр привел ситуацию с рождением ребенка. По его мнению, необходимо сделать так, чтобы молодые родители могли оформить все необходимые документы в электронном виде без посещения госорганов, а также оформлять все, в том числе материнский капитал, сразу одним пакетом без необходимости собирать большое количество справок.

Председатель профильного комитета Александр Хинштейн отметил, что «важно на старте скорректировать совместную деятельность, потому что речь идет о совместной работе по исполнению тех задач, которые поставлены президентом РФ в последнем послании и других руководящих документах».

«Задача государства – максимально облегчить общение гражданина с властью», – добавил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что в России можно будет заключать трудовые договоры в электронном виде.