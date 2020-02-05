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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В России можно будет заключать трудовые договоры в электронном виде

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

В России можно будет заключать трудовые договоры в электронном виде
Фото: сайт Госдума РФ

В первом чтении принят законопроект о краткосрочном эксперименте по ведению в некоторых организациях электронного документооборота при работе с кадрами.

В соответствии с инициативой, эксперимент планируется проводить с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

«Участие в нем работодателей будет только на добровольной основе, они также будут сами определять виды документов и структурные подразделения, где бумажные документы заменят на электронные. При этом предусмотрено использование электронной подписи работодателей и работников», – говорится в пояснительной записке.

Работодатель обязан будет выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней. Все расходы, связанные с переходом на электронный документооборот, в том числе приобретение электронных подписей работников, будет нести работодатель.

По итогам эксперимента предполагается подготовить предложения по изменению действующего законодательства. На эксперимент потребуется 124,6 млн рублей. Первые итоги предполагается подвести 1 сентября, окончательные – в конце года.

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