Минтруд РФ назвал число россиян, зарегистрированных в центрах занятости

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4 февраля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минтруд опубликовал 4 февраля данные о ситуацией с официальной безработицей в России.

По данным ведомства, с 22 по 28 января 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 684,2 тысяч человек. Годом этот показатель составлял 730,1 тысяч человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Северной Осетии – Алании и Пензенской области. Наибольший рост численности наблюдался в Тыве, Сахалинской и Магаданской областях. В Минтруде это связывают с сезонным фактором

«На 28 января 2020 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 0,9 % от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет», – говорится в сообщении.

Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 28 января 2020 года составило 1,45 млн единиц.

Ведомство также приводит данные по числу работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон. Таких оказалось более 93,5 тысяч.