Минтруд РФ назвал число россиян, зарегистрированных в центрах занятости

Минтруд опубликовал 4 февраля данные о ситуацией с официальной безработицей в России.
По данным ведомства, с 22 по 28 января 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 684,2 тысяч человек. Годом этот показатель составлял 730,1 тысяч человек.
За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Северной Осетии – Алании и Пензенской области. Наибольший рост численности наблюдался в Тыве, Сахалинской и Магаданской областях. В Минтруде это связывают с сезонным фактором
«На 28 января 2020 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 0,9 % от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет», – говорится в сообщении.
Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 28 января 2020 года составило 1,45 млн единиц.
Ведомство также приводит данные по числу работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон. Таких оказалось более 93,5 тысяч.