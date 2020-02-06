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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Конституцию предлагают внести понятие «федеральные территории»

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Конституцию предлагают внести понятие «федеральные территории»
Фото: сайт Совета Федерации РФ

Совет Федерации изучит идею возможного внесения в Конституцию РФ понятия «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением.

Соответствующее поручение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала главам двух профильных комитетов верхней палаты парламента.

Ранее член рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Сергей Харитонов предложил закрепить в основном законе создание особых федеральных территорий, не входящих в субъекты РФ, но которые в силу своей специфики требуют особого управления. Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совведа по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что этот вопрос требует внимательной проработки.

Именно комитет, возглавляемый Клишасом, и комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под председательством Олега Мельниченко изучат инициативу с «федеральными территориями». Затем вопрос будет дополнительно обсуждаться в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ рассмотрит предложение об увеличении президентской квоты в Совете Федерации.

ДВа

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