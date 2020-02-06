Премьер Михаил Мишустин назвал штрафы в 5000 рублей за превышение скорости непосильными

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6 февраля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель правительства России Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости непосильными. Тему повышения штрафов для водителей за превышение скорости 6 февраля обсуждали на заседании правительства.

Проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях был опубликован в конце января. Предполагается штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час повысить с 500 рублей до трех тысяч рублей, а более чем на 60 километров — до пяти тысяч рублей.

Премьер-министр назвал предлагаемые суммы непосильными для многих водителей, так как власти "пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы".

"Любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, пеней, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования", - пояснил Мишустин и призвал правительство "максимально серьезно отнестись к этому аспекту". "Работа правительства – это решение проблем людей, а не формализм", — подчеркнул премьер.

Министерство юстиции РФ предлагает ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, в том числе повысить стоимость штрафов за превышение скорости.

В Госдуме считают необходимым вернуть систему привязки штрафов минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Предложение вернуть МРОТ объяснил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов .