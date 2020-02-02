В Госдуме считают необходимым вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

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2 февраля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ярослав Нилов, фото из соцсети

В Госдуме считают необходимым вернуть систему привязки штрафов минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Предложение вернуть МРОТ глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов объяснил привязкой возможного кратного повышения штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к МРОТ.

31 января на портале проектов нормативных правовых актов опубликована новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая ужесточает наказание водителей за систематические нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости.

За превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей вместо 500 рублей, более 60 км/ч - 5 тысяч рублей. За повторное нарушение водителя оштрафуют на сумму до 10 тысяч рублей или лишат прав на год. Новая статья 21.30 "Опасное вождение" предусматривает наложение административного штрафа в 5 тысяч рублей.

По мнению Нилова, предложенные в новом КоАП штрафы для автомобилистов завышены. Депутат считает, что подобная мера свидетельствует о непонимании авторами документа ситуации в стране.

Ярослав Нилов предложил "в связи с опубликованными новыми штрафами, особенно для водителей, с учетом безобразно работающей системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД", "вернуться к теме привязки максимального штрафа для физлиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда". "Если сейчас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ", - пояснил депутат.