На Украине «Боярышник» вошел в топ самых продаваемых лекарств

Скандально известная настойка «Боярышника» вошла в тройку лидеров продаж на Украине. В России о ней заговорили несколько лет назад. Это произошло после отравлений «боярышником». Теперь для украинцев он стал популярным лекарством.
Настойка «боярышника» заняла третью строчку в пятерке лидеров продаж украинских аптек. Таковы данные киевских фармацевтов.
Судя по опубликованному списку, «боярышник» у граждан Украины популярнее активированного угля и анальгина. Они используют «лекарство», как замену дешевого алкоголя.
В России настойка «боярышника» стала известной после массового отравления. Это произошло в Иркутстке в 2016 году. Тогда пострадали 117 человек, погибли 71 человек.