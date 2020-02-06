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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

На Украине «Боярышник» вошел в топ самых продаваемых лекарств

, 15:40 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине «Боярышник» вошел в топ самых продаваемых лекарств
фото: pixabay.com

Скандально известная настойка «Боярышника» вошла в тройку лидеров продаж на Украине. В России о ней заговорили несколько лет назад. Это произошло после отравлений «боярышником». Теперь для украинцев он стал популярным лекарством.

Настойка «боярышника» заняла третью строчку в пятерке лидеров продаж украинских аптек. Таковы данные киевских фармацевтов.

Судя по опубликованному списку, «боярышник» у граждан Украины популярнее активированного угля и анальгина. Они используют «лекарство», как замену дешевого алкоголя.

В России настойка «боярышника» стала известной после массового отравления. Это произошло в Иркутстке в 2016 году. Тогда пострадали 117 человек, погибли 71 человек.

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