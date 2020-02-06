Совет директоров Российского экспортного центра назначил нового гендиректора

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6 февраля 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Вероника Никишина. Фото: сайт ЕЭК.

Совет директоров Российского экспортного центра (РЭЦ) принял решение назначить на пост генерального Веронику Никишину, которая с 2016 года являлась членом коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Никишина кандидат экономических наук, до назначения членом коллегии комиссии ЕЭК занимала должность помощника первого заместителя председателя правительства РФ. Кроме этого, она занимала руководящие должности в министерстве экономического развития Российской Федерации – была заместителем директора Департамента торговых переговоров, возглавляла Департамент стран Америки и Департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности.

В 2019 году РЭЦ поддержал экспорт на общую сумму 19,5 млрд долларов. Это самый высокий показатель с момента создания этого государственного института поддержки несырьевого неэнергетического экспорта.