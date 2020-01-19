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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Почему Европу заинтересовали отечественные продукты?

, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Почему Европу заинтересовали отечественные продукты?
Фото: pixabay.com

Старший вице-президент Российского экспортного центра Игорь Жук рассказал, что в Европейских странах возрастает интерес к российским продуктам. Эксперт РИСИ Михаил Беляев объяснил, почему так происходит.

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По мнению специалиста, Европа обратила внимание на российские товары из-за их экологичности. Он отметил, что в России в меньшей мере используют пестициды и химические удобрения, а также не выращивают генномодифицированные продукты. Беляев уверен, что санкции не будут помехой при налаживании поставок продуктов из РФ в Европу, передаёт Радио Sputnik.

«Когда есть интерес бизнеса, то санкции отходят на второй план, и всегда находятся способы торговую сделку осуществить. Тем более что в условиях санкций есть исключительный момент, на который можно опереться, закрыть глаза на санкции и спокойно работать», - считает он.

АБ

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