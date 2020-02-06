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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Счетная палата поставила «неуд» работе исполнительной власти

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Счетная палата поставила «неуд» работе исполнительной власти
Фото: Сайт Счетной палаты РФ.

Счетная палата раскритиковала практику госуправления. По мнению аудиторов, за последние три года планы министерств по реализации нацпроектов не были синхронизированы до конца, а их документы носили формальный характер.

По итогам изучения стратегических планов федеральных органов исполнительной власти на 2019–2024 годы, Счетная палата констатировала, что в среднем каждая пятая задача оказалась проваленной. Кроме этого, в документации были включены лишь 45% показателей нацпроектов, а цели госпрограмм оказались отражены в задачах ведомств лишь на 26%.

Одной из важных проблем является недостаточная информированность членов кабмина о реализации федеральных проектов и отсутствие достаточного влияния вице-премьеров на министерства.

Ранее сообщалось, что состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным заявил о работе над «инвентаризацией» национальных проектов. По словам премьер-министра, его заместители будут нести персональную ответственность за подчиненные им ведомства.

ДВа

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