В Росстате перечислили регионы с самой острой нехваткой врачей

//Общество 13+

6 февраля 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

В Росстате подсчитали, какие российские регионы лидируют по дефициту врачей. Оказывается, на конец 2018 года в России наблюдалась нехватка порядка 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медперсонала.

Лидирующие места в рейтинге дефицита медработников заняли Камчатский край, Смоленская и Псковская области. При этом отмечается, что больше всего от отсутствия сотрудников страдает служба скорой помощи – врачи отказываются идти туда работать из-за маленьких зарплат в совокупности с чрезмерными нагрузками.

Эксперты ведомства подчеркивают, что популярность профессии врача падает по всей стране из-за низких зарплат и большого количество разнообразных отчетностей.