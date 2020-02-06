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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Росстате перечислили регионы с самой острой нехваткой врачей

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Росстате перечислили регионы с самой острой нехваткой врачей
Фото: pixabay.com

В Росстате подсчитали, какие российские регионы лидируют по дефициту врачей. Оказывается, на конец 2018 года в России наблюдалась нехватка порядка 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медперсонала.

Лидирующие места в рейтинге дефицита медработников заняли Камчатский край, Смоленская и Псковская области. При этом отмечается, что больше всего от отсутствия сотрудников страдает служба скорой помощи – врачи отказываются идти туда работать из-за маленьких зарплат в совокупности с чрезмерными нагрузками.

Эксперты ведомства подчеркивают, что популярность профессии врача падает по всей стране из-за низких зарплат и большого количество разнообразных отчетностей.

АБ

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