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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения
Фото: Pixabay

В список федеральной службы статистики, как регионы с максимальной убылью населения попали Саратовская, Омская, Кемеровская, Волгоградская области и Алтайский край.

Наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах.

По данным Росстата, которые были опубликованы в конце января 2020 года, постоянное население России на 1 января 2020 года составило 146,7 млн человек, сократившись на 35,6 тыс. человека по сравнению с началом 2018 года.

Некоторые эксперты считают, что помимо смертности и рождаемости нужно учитывать и внутрироссийскую миграцию. Сейчас актуален отток граждан с севера в южные регионы России. Это тоже влияет на убыль населения в регионах Севера, и на рост – на юге страны.

ДВа

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