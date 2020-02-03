Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения

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3 февраля 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В список федеральной службы статистики, как регионы с максимальной убылью населения попали Саратовская, Омская, Кемеровская, Волгоградская области и Алтайский край.

Наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах.

По данным Росстата, которые были опубликованы в конце января 2020 года, постоянное население России на 1 января 2020 года составило 146,7 млн человек, сократившись на 35,6 тыс. человека по сравнению с началом 2018 года.

Некоторые эксперты считают, что помимо смертности и рождаемости нужно учитывать и внутрироссийскую миграцию. Сейчас актуален отток граждан с севера в южные регионы России. Это тоже влияет на убыль населения в регионах Севера, и на рост – на юге страны.