Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперты: почему тренд на убыль населения все еще актуален

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперты: почему тренд на убыль населения все еще актуален
фото: pixabey

Росстат опубликовал новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года, согласно которому продолжительность жизни в стране будет ниже запланированной. В среднем сценарии ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 75,5 лет, а в 2030-ом - до 77, 5 лет. И эти цифры не дотягивают до прописанных президентом в указе 78 лет в 2024 году и 80 лет в 2030-ом. Выход на естественный прирост населения даже в оптимистичном сценарии прогноза вплоть до 2035 года не предполагается.

«Правильно сейчас ставить вопрос не о продолжительности всей жизни, а о продолжительности здоровой жизни. Россияне начали заболевать в трудоспособном возрасте, особенно мужчины. "Фатальный дебют" приходится на возраст 41-54 года. 52% мужчин умирают до 67 лет. Репродуктивное здоровье россиян ухудшается. Коэффициент рождаемости падает», - сказал главный специалист, по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. 

СЕ

//картина дня

В мире

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Крымский политолог Владислав Ганжара утром в пятницу, 27 декабря, оценил реакцию посольства Соединенных Штатов Америки на Украине на недавний запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в блогосфере.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Офис президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен российским судом)…

//новости ан

//новости ан

Киеву нужно заняться крымскими татарами, единственной этнической группой в регионе, которая демонстрирует естественный прирост. Об этом заявил бывший «представитель…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан