Эксперты: почему тренд на убыль населения все еще актуален

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27 декабря 2019, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Росстат опубликовал новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года, согласно которому продолжительность жизни в стране будет ниже запланированной. В среднем сценарии ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 75,5 лет, а в 2030-ом - до 77, 5 лет. И эти цифры не дотягивают до прописанных президентом в указе 78 лет в 2024 году и 80 лет в 2030-ом. Выход на естественный прирост населения даже в оптимистичном сценарии прогноза вплоть до 2035 года не предполагается.

«Правильно сейчас ставить вопрос не о продолжительности всей жизни, а о продолжительности здоровой жизни. Россияне начали заболевать в трудоспособном возрасте, особенно мужчины. "Фатальный дебют" приходится на возраст 41-54 года. 52% мужчин умирают до 67 лет. Репродуктивное здоровье россиян ухудшается. Коэффициент рождаемости падает», - сказал главный специалист, по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.