В Кремле объяснили поправку в Конституцию об индексации пенсий

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5 февраля 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото: globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Одна из них - закрепление обязательства государства индексировать пенсии.

"Президент неоднократно разъяснял ситуацию, когда у нас зафиксирована законом индексация, но потом, в итоге, де факто в других актах эта индексация исключается тем или иным образом в определенные годы, и отменяется или сокращается", - привел пример представитель Кремля.

При этом он отметил, что РФ готова к закреплению индексаций в Конституции: "Конечно, закрепление такого параметра, как индексация, в основном законе, для государства является существенной финансовой нагрузкой, но тем не менее, оно к этому готово", - сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин объяснил, для чего необходимы поправки в Конституции РФ: "Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью". По словам Путина, за время работы в стране для него стало очевидно, что некоторые вещи "не работают так, как должны работать".

Напомним, лидер РФ предложил закрепить в Основном законе роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, дав ей право утверждать главу кабмина, вице-премьеров и министров. В числе поправок также закрепление индексации пенсий, установка МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что к законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отметил, что "правильно их всесторонне изучить, обсудить с экспертами и только после этого принимать решение".