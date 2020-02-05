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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Эксперт объяснил, почему выступает против возвращения знака "Шипы"

, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Эксперт объяснил, почему выступает против возвращения знака
знак "Шипы", Zamir Usmanov/Global Look Press

Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин в среду, 5 февраля, выступил за то, чтобы знак "Ш", размещаемый на транспортных средствах с шипованной резиной, не стал снова обязательным.

Эксперт убежден, что следует вернуться к доработке ГОСТа по выработке таких шин. Он добавил, что по всей России большие шипы по весогабаритным параметрам не нужны. По словам Блинкина, их использование приводит к тому, что на новом асфальте возникают колеи, ремонт которых обходится властям в круглую сумму.

Специалист в беседе с "Известиями" отметил, что в некоторых регионах без шипов обойтись нельзя, однако московским водителям лучше отдавать предпочтение зимним "липучкам".

ЕТ

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