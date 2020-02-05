На автомобили с шипованной резиной могут обязать клеить значок «Ш»

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5 февраля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Фото: соцсети

В Госдуме обсуждают меры по снижению вреда, который наносят дорогам шипованные шины. Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины и необходимости вернуть опознавательный знак «Ш».

Депутаты хотят изменить правила использования покрышек, чтобы снизить наносимый дорогам вред. Этот вопрос обсудили на заседании профильного комитета и пригласили все заинтересованые стороны. По словам заместителя главы департамента ЖКХ Москвы Владимира Островского, именно из-за шипов столичным дорожникам приходится менять покрытие каждые три года, шипы на льду, по его словам, как коньки.

«Автодор» предлагает вернуть в ПДД обязанность для водителей устанавливать на стекло опознавательный знак «Шипы», который был отменен в 2018 году по инициативе ГИБДД. По мнению специалистов, такой знак необходим, чтобы автоматические камеры могли опознать машины с шипованными шинами.

Кроме того, есть предложения снизить разрешенную скорость для автомобилей с шипованными шинами, например, со 110 до 90 км/ч на автомагистралях. Такую инициативу поддержали дорожники. А представители МВД поддержали идею возвращения штрафа за нарушение правил применения шин, заметив, что остается серьезная проблема с грузовиками и автобусами, которые круглый год ездят на летней резине.

Поступившие предложения будут изучены и доработаны рабочей группой при комитете по транспорту и строительству Госдумы.