В Калининграде под карантин поместили 9 туристов из Китая

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5 февраля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сообщили, что девятерых вернувшихся из Китая туристов поместили на карантин на инкубационный период – 14 дней. Отмечается, что данные действия сделаны с целью профилактики.

«Первичных признаков коронавируса у них не было выявлено, и все же их поместили под карантин на две недели. Они будут находиться в домашних условиях», - уточнили в ведомстве.

Известно, что в конце января трех местных жителей, вернувшихся из Китая оперативно отправили в больницу. Однако при проведении тестов коронавирус у них не обнаружен.

Ранее аналитики посчитали ущерб, который может нанести коронавирус экономике РФ.