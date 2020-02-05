Аналитики определили ущерб экономике РФ от коронавируса

//Экономика 13+

5 февраля 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Фото: pixabay.com

Аналитики считают, что вспышка коронавируса в мире способ на негативно повлиять на развитие российской экономики. При этом эксперты отметили, что больше всего могут пострадать цены на нефть.

Специалисты Citi выяснили, что в 2020 году цена барреля понизится на $11, что замедлит рост ВВП на 0,28 процентных пункта - до 1,72%. Однако аналитики отметили, что предложение президента РФ Владимира Путина по социальной поддержке населения могут увеличить процент ВВП на 0,24 п., но при условии, что семьи потратят все полученные деньги.

В итоге экономические потери от коронавируса обнулят меры, анонсированные главой государства.

Кроме того, аналитики отметили, что «китайский импорт нефти сократится на 3 млн баррелей в сутки из-за падения пассажиропотока на 70% и грузопотока на 40%». По их мнению, снижение спроса на «черное топливо» приведёт к уменьшению цены до $54 за Баррель.

А вот главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова заявила, что коронавирус не приведёт к замедлению роста ВВП, но «ограничит его потенциал».

Ранее власти КНР оценили влияние коронавируса на экономику страны.