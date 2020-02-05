Россия предоставила в долг меньше, чем ей вернули заемщики

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5 февраля 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: соцсети

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 миллиардов.

Сумма возврата почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ – это тоже беспрецедентный случай. В Минфине рост платежей объяснили наступлением сроков погашения основного тела долга сразу по нескольким заемщикам.

Эксперты говорят и о другой причине: после проблем с возвратом кредита из Венесуэлы, а также в связи с общим обострением геополитической ситуации в Минфине ужесточили политику по отношению к заемщикам.