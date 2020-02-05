Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Россия предоставила в долг меньше, чем ей вернули заемщики

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Россия предоставила в долг меньше, чем ей вернули заемщики
Фото: соцсети

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 миллиардов.

Сумма возврата почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ – это тоже беспрецедентный случай. В Минфине рост платежей объяснили наступлением сроков погашения основного тела долга сразу по нескольким заемщикам.

Эксперты говорят и о другой причине: после проблем с возвратом кредита из Венесуэлы, а также в связи с общим обострением геополитической ситуации в Минфине ужесточили политику по отношению к заемщикам.

ДВа

//картина дня

В мире

Лучший для восставших против Киева ДНР и ЛНР вариант будущего раскрыли в СМИ

Лучший для восставших против Киева ДНР и ЛНР вариант будущего раскрыли в СМИ

Статус непризнанных республик и зоны замороженного конфликта – это лучшее на что могут в настоящий момент рассчитывать жители ДНР и ЛНР. Соответствующая точка зрения содержится в материале, опубликованном СМИ.

Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым вирусом, погибли 490 жителей. Такие данные приводит Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась историей знакомства с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По её словам, на неё…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан