Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

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23 января 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Anton Belitsky, globallookpress.com

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов. Минфин на двух аукционах в среду, 22 января, разместило в общей сложности облигаций на 85 миллиардов рублей.

На первом аукционе — госбумаги на 58,42 миллиарда с погашением в ноябре 2025 года, на втором — на 26,744 миллиарда рублей с погашением в феврале 2028 года.

Совокупно на двух аукционах Минфину удалось привлечь 85 миллиардов рублей, что значительно больше 55,5 миллиарда рублей, которые необходимы в расчете на одну аукционную неделю для выполнения квартального плана - сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов "ВТБ Капитала", заявку могли выставить в преддверии погашения другого выпуска госбумаг на следующей неделе.

Аналитики банка "Уралсиб" считают, что результаты аукциона выглядят "не столько успешными, сколько удивительными".

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