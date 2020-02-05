На Сочи надвигается мощный шторм «Петра»

На Черноморское побережье Краснодарского края надвигается шторм «Петра», последствия которого уже ощутили в Германии, Чехии, Австрии, Швейцарии и Сербии.
Скорость ветра достигала 41 м/с, ураган валил деревья, шторм провоцировал наводнения, а на Эгейском побережье Турции выпал снег.
С вечера 5 февраля и до утра 6 февраля - на всем черноморском побережье – от Крыма до Грузии – ожидается резкое усиление ветра, порывы которого будут достигать 25 метров в секунду. Главный удар стихии придется на участок от Новороссийска до Сочи.
Ранее сообщалось, что в Сочи экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.