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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Сочи экстренные службы перевели в режим повышенной готовности

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи экстренные службы перевели в режим повышенной готовности
Фото: соцсети

В Сочи из-за непогоды введен режим повышенной готовности. За стуки в главном курорте страны выпало больше среднемесячной нормы осадков.

Самая сложная ситуация сложилась в Лазаревском районе, там по данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, количество выпавших осадков превысило 66 мм, сообщает сочинская администрация.

В городе сформировали 17 мониторинговых групп, в патрулировании улиц задействовано почти 50 человек, техника занята в том числе и ликвидацией последствий.

«Эти два дня стихия в нашем городе очень сильно бушевала. Вместе с тем, мероприятия совместно с подразделением МЧС показали, что мы распределили силы и средства правильно. Реки мониторились в круглосуточном режиме. Ситуация в горах, где была лавинная опасность, тоже под постоянным контролем», - говорит мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В Красной Поляне выпало около 70 мм осадков. В районе одного из горнолыжных курортов сошла лавина, обошлось без жертв и пострадавших.

«В Красной Поляне все курорты провели мероприятия по принудительному спуску лавин. Было спущено порядка 2,5 тысяч кубических метров снега, тем самым негативная ситуация была предотвращена. Сейчас все отдыхающие могут спокойно кататься на лыжах, на досках и быть уверенными в том, что с ними ничего не случится», - заявил начальник управления МЧС РФ по городу Сочи Сергей Скрыльников.

Тем не менее, туристам не рекомендуют подниматься выше 500 метров над уровнем моря из-за возможного схода лавин.

В ближайшее время на территории Сочи прогнозируются заморозки.

Ранее сообщалось, что Сочинский инвестфорум решили перенести на неопределенный срок.

ДВа

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