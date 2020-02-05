В Москве cуд арестовал мужчину по обвинению в госизмене

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5 февраля 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Москве Лефортовский суд арестовал россиянина Виктора Королева по обвинению в государственной измене. Королеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Москвичу вменяется ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста 6 февраля.

Никакие подробности пока не разглашаются. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы.

Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, за госизмену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян. Напомним, в прошлом году по этой статье задержали помощника полпреда президента на Урале Александра Воробьева. Известно, что экс-чиновник в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.

Сотрудники ФСБ в декабре прошлого года задержали в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене.