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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Криминал 13+

В Крыму по делу о госизмене задержан россиянин

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму по делу о госизмене задержан россиянин
фото: соцсети

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене. Он был арестован в Крыму и отправлен в Москву для проведения следственных действий.

"Ему предъявлено обвинение в госизмене. В начале декабря обвиняемый был этапирован в столичный регион для проведения с ним следственных действий", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В Лефортовском суде Москвы сообщили, что срок ареста Ивана Яцкина 11 декабря был продлен продлен на три месяца - до 16 марта 2020 года. Судебное заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.

АС

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