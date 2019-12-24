В Крыму по делу о госизмене задержан россиянин

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24 декабря 2019, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене. Он был арестован в Крыму и отправлен в Москву для проведения следственных действий.

"Ему предъявлено обвинение в госизмене. В начале декабря обвиняемый был этапирован в столичный регион для проведения с ним следственных действий", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В Лефортовском суде Москвы сообщили, что срок ареста Ивана Яцкина 11 декабря был продлен продлен на три месяца - до 16 марта 2020 года. Судебное заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.