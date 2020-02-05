Вернувшуюся из Китая школьницу госпитализировали с ОРВИ

Вернувшуюся из Китая в Ямало-Ненецкий автономный округ школьницу госпитализировали с ОРВИ. Образовательное учреждение, где она учится, временно закрыли. Это решение связано с новым коронавирусом в КНР.
Известно, что девочку госпитализировали четвертого февраля, ее состояние удовлетворительное, жалоб нет.
Также биоматериалы от заболевшей для проведения лабораторного исследования направлены в научные центры Тюмени и Новосибирска, их результаты станут известны 8 февраля.
Ранее Роспотребнадзор снова напомнил о рекомендациях по профилактике коронавируса.