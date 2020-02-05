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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Вернувшуюся из Китая школьницу госпитализировали с ОРВИ

, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Вернувшуюся из Китая школьницу госпитализировали с ОРВИ
pixabay.com

Вернувшуюся из Китая в Ямало-Ненецкий автономный округ школьницу госпитализировали с ОРВИ. Образовательное учреждение, где она учится, временно закрыли. Это решение связано с новым коронавирусом в КНР.

Известно, что девочку госпитализировали четвертого февраля, ее состояние удовлетворительное, жалоб нет.

Также биоматериалы от заболевшей для проведения лабораторного исследования направлены в научные центры Тюмени и Новосибирска, их результаты станут известны 8 февраля. 

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ЕЧ

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