Вернувшуюся из Китая школьницу госпитализировали с ОРВИ

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5 февраля 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Вернувшуюся из Китая в Ямало-Ненецкий автономный округ школьницу госпитализировали с ОРВИ. Образовательное учреждение, где она учится, временно закрыли. Это решение связано с новым коронавирусом в КНР.

Известно, что девочку госпитализировали четвертого февраля, ее состояние удовлетворительное, жалоб нет.

Также биоматериалы от заболевшей для проведения лабораторного исследования направлены в научные центры Тюмени и Новосибирска, их результаты станут известны 8 февраля.

Ранее Роспотребнадзор снова напомнил о рекомендациях по профилактике коронавируса.