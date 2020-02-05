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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Под Новосибирском произошел прорыв теплотрассы, жители остались без отопления

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Под Новосибирском произошел прорыв теплотрассы, жители остались без отопления
pixabay.com

Повреждение на теплотрассе в Новосибирской области оставило без тепла и горячей воды почти 30 жилых домов и социальных объектов. В эпицентре происшествие оказались квартиры, пять детских садов, две школы, три учреждения дошкольного образования и поликлиника.

Аварийные бригады проводят ремонтно-восстановительные работы на месте аварии. Их планируется завершить в 18.00 по московскому времени.

Жителей информируют о ситуации через смс-сообщения и обходы, задействована муниципальная система оповещения.

А в одном из детских садов Челябинска прошла эвакуация. Дым заметила местная жительница, которая проходила мимо дошкольного учреждения.

ЕЧ

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