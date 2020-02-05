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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В детском саду Челябинска эвакуировали детей

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 31tv.ruv.

В детском саду Челябинска эвакуировали детей
pixabay.com

 Утром, 5 февраля, в одном из детских садов Челябинска прошла эвакуация. Дым заметила местная жительница, которая проходила мимо дошкольного учреждения.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Сотрудники были готовы работать по повышенному номеру сложности, поскольку, по предварительным данным, горела кровля. Позже оказалось, что очаг возгорания был в коллекторном колодце, который находился недалеко от детсада.Спасателям удалось все быстро ликвидировать.

Известно: до приезда пожарной службы самостоятельно успели выйти 12 взрослых и 7 детей.

Сейчас жизни и здоровью воспитанников ничего не угрожает, ребятишек уже передают на попечение воспитателей.

ЕЧ

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