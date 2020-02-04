В Подмосковье 33-летняя женщина родила 11 ребенка

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4 февраля 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Miroslav Kushnirenko, globallookpress.com

В семье жителей деревни Малая Дубна родился 11 ребенок. Девочку, одиннадцатого ребенка, родила 33-летняя женщина. Многодетная мама всех детей рожала в Орехово-Зуевском роддоме. Роды прошли без осложнений.

Мама и новорожденная малышка чувствуют себя хорошо. Девочка родилась весом три килограмма 70 граммов, ростом 51 сантиметр. Теперь в семье шесть девочек и пять мальчиков.

Все необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка, справку для получения единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, СНИЛС, документы на получение маткапитала, прикрепить малыша к поликлинике и поставить на учет для дальнейшего приема в детский сад, мать может прямо в роддоме.