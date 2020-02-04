Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Подмосковье 33-летняя женщина родила 11 ребенка

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье 33-летняя женщина родила 11 ребенка
Miroslav Kushnirenko, globallookpress.com

В семье жителей деревни Малая Дубна родился 11 ребенок. Девочку, одиннадцатого ребенка, родила 33-летняя женщина. Многодетная мама всех детей рожала в Орехово-Зуевском роддоме. Роды прошли  без осложнений.

Мама и новорожденная малышка чувствуют себя хорошо. Девочка родилась весом три килограмма 70 граммов, ростом 51 сантиметр. Теперь в семье шесть девочек и пять мальчиков.

Все необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка, справку для получения единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, СНИЛС, документы на получение маткапитала, прикрепить малыша к поликлинике и поставить на учет для дальнейшего приема в детский сад, мать может прямо в роддоме.

ИЧ

//картина дня

Общество

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области. 14-дневный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Москву сегодня, 4 февраля, "заминировали". Анонимы "заминировали" все станции метрополитена, Ленинградский, Казанский b Ярославский вокзалы, несколько судов. Все объекты…

Министр экономического развития Максим Решетников назначил директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций 35-летнюю Екатерину Пешкову. Об этом…

//новости ан