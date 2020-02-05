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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Эпидемия гриппа набирает обороты и готова атаковать Башкирию

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Эпидемия гриппа набирает обороты и готова атаковать Башкирию
Фото: Pixabay

11 школ и один детский сад в Башкирии закрыли на карантин по гриппу. Местные эпидемиологи прогнозируют пик заболеваемости к середине февраля.

Начало эпидемического подъема по гриппу и ОРВИ на территории республики медики констатировали по итогам прошедшей недели. Заболеваемость населения выше эпидемического порога на 35,6%, а за неделю она выросла более чем на треть. Первыми под удар гриппа и ОРВИ попадают школьники.

При лабораторных обследованиях от больных определяются вирусы гриппа А1 – пандемический штамм и вирусы негриппозной этиологии.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в международном аэропорту Уфы продолжается круглосуточный санитарно-карантинный контроль.

«3 февраля был принят последний рейс, прилетевший в Уфу из Саньи. Все 368 пассажиров прошли двойную термометрию. Пассажиров с повышенной температурой на борту не зафиксировано», – говорится в сообщении башкирского управлении Роспотребнадзора.

ДВа

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