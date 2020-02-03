В Уфу прилетел последний самолет из китайской Саньи

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3 февраля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

3 февраля в Уфу прибыл последний рейс из Саньи – городского округа на юге острова Хайнань в Китае. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на борту было 368 пассажиров.

Санитарные врачи уже осмотрели всех пассажиров и не обнаружили у них признаков острого респираторного заболевания.

С начала 2020 года в Уфе было выявлено девять пассажиров с признаками вирусной инфекции, но ни в одном случае подозрения не подтвердились. Круглосуточный санитарно-карантинный контроль в уфимском аэропорту продолжается.

Ранее уфимский международный аэропорт «Мустай Карим» сообщал о прекращении рейсов из Уфы в Санью.



