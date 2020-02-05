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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Блогер пошутил про коронавирус на борту самолета, и авиалайнер с 243 пассажирами на борту вернули в аэропорт вылета

, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

Блогер пошутил про коронавирус на борту самолета, и авиалайнер с 243 пассажирами на борту вернули в аэропорт вылета
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Блогер пошутил про коронавирус на борту самолета рейса Торонто (Канада) - Монтего-Бей (Ямайка), и авиалайнер с 243 пассажирами на борту вернули в аэропорт вылета.

Во время полета 28-летний Джеймс Поток вышел между рядами и призвал пассажиров выслушать его, - сообщает kp.ru. 
Молодой человек заявил, что недавно вернулся из китайского города Ухань, в котором зафиксирована вспышка коронавируса. Там он заразился и сейчас болеет, а значит он заразен.

Свое "выступление" и реакцию пассажиров, которые стали для него зрителями, блогер снимал на камеру телефона. Начинающий инстаграм-блогер сам что-то узнал из Интернета про коронавирус, но, как утверждает сам, так и не понял, что болезнь представляет мировую угрозу, и на такие темы лучше не шутить.

Капитану самолета доложили об инциденте. Пассажира, согласно инструкции, посадили в хвост самолета, надели на него маску и перчатки. Экипаж связался с диспетчером и попросил разрешение на посадку в аэропорту вылета. В итоге все 243 пассажира вернулись в Торонто.
Шутника ждет суд.

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