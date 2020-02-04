Доктор Мясников предположил возможные сценарии распространения китайского коронавируса

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4 февраля 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта ВОЗ

Доктор Александр Мясников предположил возможные сценарии распространения нового коронавируса 2019-nCov, вспышка которого произошла в Китае. По мнению теледоктора, по первому сценарию, распространение коронавируса достигнет какого-то пика и пойдёт на спад.

Второй сценарий, о котором высказался Мясников, предполагает вспышки заболевания по всему миру. Сам врач убежден на 99,9 процента, что коронавирус достигнет пика и пойдет на спад, т.е. - первый сценарий. Мясников считает, что все решится в течение ближайших четырех недель.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не поддаваться панике в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCov.

По данным ВОЗ, 90% случаев заражения приходятся на Китай, в других странах мира - всего 176 заболевших.