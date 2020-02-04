Ирина Слуцкая показала фото с маленькой дочкой - третьим ребенком фигуристки

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4 февраля 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram slutskayaofficial

Фигуристка Ирина Слуцкая недавно стала мамой в третий раз. Фигуристка в начале зимы подарила своему мужу, Алексею Говырину, дочь. Спортсменка наслаждается материнством и с радостью делиться счастливыми моментами на своей странице в Instagram.

Счастливая мама выложила фото, на котором она нежно держит малышку Киру.

«Шоу провела. На коньках покаталась. Пора и честь знать! Детишки сами себя не накормят, не напоят и спать не уложат!», - подписала снимок Ирина.

Также Слуцкая с удовольствием рассказала подписчикам о режиме своей крохи.

«Тут всё просто. Живёт она у нас не на вольных хлебах, а по часам (конечно,иногда с небольшими изменениями)», - поделилась Ира.

А ранее, телеведущая Регина Тодоренко, отправилась отдыхать с годовалым сыном без супруга.