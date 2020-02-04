Ирина Слуцкая показала фото с маленькой дочкой - третьим ребенком фигуристки

Фигуристка Ирина Слуцкая недавно стала мамой в третий раз. Фигуристка в начале зимы подарила своему мужу, Алексею Говырину, дочь. Спортсменка наслаждается материнством и с радостью делиться счастливыми моментами на своей странице в Instagram.
Счастливая мама выложила фото, на котором она нежно держит малышку Киру.
«Шоу провела. На коньках покаталась. Пора и честь знать! Детишки сами себя не накормят, не напоят и спать не уложат!», - подписала снимок Ирина.
Также Слуцкая с удовольствием рассказала подписчикам о режиме своей крохи.
«Тут всё просто. Живёт она у нас не на вольных хлебах, а по часам (конечно,иногда с небольшими изменениями)», - поделилась Ира.
А ранее, телеведущая Регина Тодоренко, отправилась отдыхать с годовалым сыном без супруга.
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Шоу провела. На коньках покаталась. Пора и честь знать! Детишки сами себя не накормят, не напоят и спать не уложат! (У Киры уж точно не получится????) ⠀ Не так давно я писала про свой тайминг. А сегодня я расскажу про расписание Киры. Тут всё просто. Живёт она у нас не на вольных хлебах, а по часам.(конечно,иногда с небольшими изменениями) Приём пищи каждые 3-3,5 часа. Ночью она спит по 6-7 часов. Обязательно каждый день мы выбираемся из дома на прогулку, и я люблю делать ей небольшой массаж. Ну а дальше, как положено: много сна, игры и постоянные разговоры.(обожаю болтать с ней????) ⠀ Благо, один из самых непростых периодов и для ребёнка, и для родителей у нас уже прошел. Животики нас больше почти не беспокоят????, поэтому сейчас Кира просто так плакать не будет.(только по делу, когда хочет есть или спать) В остальное же время она только и делает, что улыбается и смеётся. Главное — это не оставлять её одну. Уж очень она любит общение!???? Ну а когда мне срочно надо сделать что-то по работе или дому, я полагаюсь на нашу музыкальную люльку. Это моё настоящее спасение!???? ⠀ Передать её кому-то из членов семьи на руки не всегда получается. Всё-таки больше всего она любит быть у меня на ручках — сразу же успокаивается и засыпает. Ну что за маленькое чудо!???????? ⠀ Признавайтесь, у кого тут тоже есть малыши и малышки? Какой у него, или у неё характер????? ⠀ #Слуцкая #ИринаСлуцкая #МамаДочка #малышка #мамочка #семья