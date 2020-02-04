Американцы связывают коронавирус с пивом марки

Число поисковых запросов в Google «corona-beer-virus» резко возросло на территории США. Это также связано с масштабами эпидемии коронавируса в Китае.
Анализируя данные Google Trends, можно заметить, что резкий рост числа данных запросов, начался 12 января — это ровно через 3 дня после того, как Всемирная организация здравоохранения рассказало о новом вирусе.
Лидерами по таким запросам стал Канзас. Еще в первой пятерке штатов, где пользователи связали эпидемию и пиво «Corona», оказались Миссури, Невада, Оклахома и Кентукки. Еще опасаются заразиться через употребление данного алкогольного напитка пользователи из Австралии, Индии, Индонезии, Новой Зеландии, Финляндии и Японии.
Известно: в США марка «Corona» вошла в первую десятку по популярности, в 2019 году оно заняло 6 место по продажам и около 5% пивного рынка.
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