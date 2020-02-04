Американцы связывают коронавирус с пивом марки

//Общество 13+

4 февраля 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: incrussia.ru

Фотобанк АН

Число поисковых запросов в Google «corona-beer-virus» резко возросло на территории США. Это также связано с масштабами эпидемии коронавируса в Китае.

Анализируя данные Google Trends, можно заметить, что резкий рост числа данных запросов, начался 12 января — это ровно через 3 дня после того, как Всемирная организация здравоохранения рассказало о новом вирусе.

Лидерами по таким запросам стал Канзас. Еще в первой пятерке штатов, где пользователи связали эпидемию и пиво «Corona», оказались Миссури, Невада, Оклахома и Кентукки. Еще опасаются заразиться через употребление данного алкогольного напитка пользователи из Австралии, Индии, Индонезии, Новой Зеландии, Финляндии и Японии.

Известно: в США марка «Corona» вошла в первую десятку по популярности, в 2019 году оно заняло 6 место по продажам и около 5% пивного рынка.

Ранее зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области