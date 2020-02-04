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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Американцы связывают коронавирус с пивом марки "Corona"

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: incrussia.ru

Американцы связывают коронавирус с пивом марки
Фотобанк АН

Число поисковых запросов в Google «corona-beer-virus» резко возросло на территории США. Это также связано с масштабами эпидемии коронавируса в Китае.

Анализируя данные Google Trends, можно заметить, что резкий рост числа данных запросов, начался 12 января — это ровно через 3 дня после того, как Всемирная организация здравоохранения  рассказало о новом вирусе.

Лидерами по таким запросам стал Канзас. Еще в первой пятерке штатов, где пользователи связали эпидемию и пиво «Corona», оказались Миссури, Невада, Оклахома и Кентукки. Еще опасаются заразиться через употребление данного алкогольного напитка пользователи из Австралии, Индии, Индонезии, Новой Зеландии, Финляндии и Японии.

Известно: в США марка «Corona» вошла в первую десятку по популярности, в 2019 году оно заняло 6 место по продажам и около 5% пивного рынка.

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