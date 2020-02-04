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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 72.ru

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области
Татьяна Голикова, фото: Russian Government, globallookpress.com

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили  в Тюменской области. Двухнедельный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй.

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, Тюменскую область выбрали как "наиболее подготовленный регион".
Голикова, напомним, назначена руководителем штаба по борьбе с коронавирусом.

Она успокоила общественность, заявив, что граждане, которые прилетают из Ухани и провинции Хубэй, — это здоровые граждане. По ее словам, китайские власти не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией".

Тюменские СМИ пишут, что точно количество людей, кто будет находится под карантином, пока неизвестно. По предварительным данным, к вылету в Россию готовы 132 человека.

Аэропорт "Рощино" будет работать штатно. В среду, 5 февраля, их встретят в аэропорту и вывезут на спецавтобусах. Людей разместят в санатории "Градостроитель" в поселке Винзили под Тюменью.

ИЧ

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Общество

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области. 14-дневный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

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