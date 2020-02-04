Адвокат Олега Зубкова прокомментировал арест директора парка львов

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4 февраля 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Адвокат директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова прокомментировал арест своего подзащитного, отправленного в СИЗО из-за пропуска заседания суда.

«Я считаю, что судом принято несправедливое решение. Это на ровном месте создание скандала, конфликта, шоу какого-то. Зачем это делать – непонятно. Каждый день, проведенный моим подзащитным в СИЗО Симферополя, для него является пыткой, как и для любого нормального человека», - заявил адвокат Арман Петросян.

Ранее Белогорский суд изменил Олегу Зубкову меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Причиной стало пропущенное им заседание суда по делу о нападении льва на посетительницу парка «Тайган». Адвокат подал ходатайство об изменении этой меры пресечения.

Ранее стало известно об очередном обострении ситуации с крымским парком львов «Тайган».