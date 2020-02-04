Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Адвокат Олега Зубкова прокомментировал арест директора парка львов "Тайган"

, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Адвокат Олега Зубкова прокомментировал арест директора парка львов
Pixabay.com

Адвокат директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова прокомментировал арест своего подзащитного, отправленного в СИЗО из-за пропуска заседания суда.

«Я считаю, что судом принято несправедливое решение. Это на ровном месте создание скандала, конфликта, шоу какого-то. Зачем это делать – непонятно. Каждый день, проведенный моим подзащитным в СИЗО Симферополя, для него является пыткой, как и для любого нормального человека», - заявил адвокат Арман Петросян.

Ранее Белогорский суд изменил Олегу Зубкову меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Причиной стало пропущенное им заседание суда по делу о нападении льва на посетительницу парка «Тайган». Адвокат подал ходатайство об изменении этой меры пресечения.

Ранее стало известно об очередном обострении ситуации с крымским парком львов «Тайган».

ЛЧ

//картина дня

Общество

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области. 14-дневный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Москву сегодня, 4 февраля, "заминировали". Анонимы "заминировали" все станции метрополитена, Ленинградский, Казанский b Ярославский вокзалы, несколько судов. Все объекты…

Министр экономического развития Максим Решетников назначил директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций 35-летнюю Екатерину Пешкову. Об этом…

//новости ан