А где моя львиная доля славы: противники «Тайгана» вновь ополчились против парков Зубкова

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12 января 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели», Елена ГОЛОВАНЬ ]

Крымский сафари-парк львов «Тайган», Олег Зубков со своим питомцем, youtube.com

Вокруг крымского сафари-парка львов «Тайган» и его создателя Олега Зубкова, о которых мы не раз писали, вновь разгораются нешуточные страсти: волны сплетен, слухов и грязи со стороны недоброжелателей вызывают закономерное противодействие его сторонников. Только первые, вопя о защите прав животных, делают по факту все, чтобы эти самые животные остались без куска мяса, а вторым ничего не остается, как стучать в различные инстанции, выходить на пикеты и писать петиции. Потому что, к сожалению те, первые, наделены определенной властью или же, как шакал Табаки в «Маугли», усиленно им подпевают.

Напомним, что речь идет о сафари-парке в крымском Белогорске, где бывший военный Олег Зубков собрал уникальную коллекцию животных и птиц, в том числе многочисленных хищников, к которым до недавнего времени даже водил посетителей.

В глаза не видели, но выводы делают

На днях наши коллеги из крымской редакции «АН» обратились за комментариями по поводу ситуации в «Тайгане» к директору российского карантинного центра диких животных «Велес» Александру Федорову (Санкт-Петербург), который считает своей миссией «разоблачение крымского мифа о величии местного предпринимателя», то бишь Олега Зубкова, создателя парка. Скорее всего, на Федорова наши коллеги и внимания бы не обратили, слишком уж мелкая сошка, но тот вдруг получил неожиданную известность, поливая грязью «Тайган» в ролике известного московского блогера Николая Соболева. Москвич, недолго думая, сделал неожиданные выводы о том, что происходит в сафари-парке, сидя в своей столичной студии. Можно было бы предположить, что он, следуя журналистской этике, если уж сам не удосужился оторвать пятую точку от кресла и посетить объект своего расследования, хотя бы обратиться за комментариями к тем, кто знает о парке не понаслышке. Ан нет, в ролике были использованы то нарезки, вырванные из контекста, то пламенные речи Федорова, который вещал о «Тайгане» мерзости, хотя… тоже ни разу там не был. Парадокс, скажете вы? Что ж, еще не самый абсурдный в этой истории.

Откуда растут ноги у ненависти?

А сама история такова: Федоров с помощью своих сторонников выкупил у какого-то фотографа молодую львицу Боню, за что им, конечно, честь и хвала. Зоозащитник посадил животное на самолет и отправил львицу в Крым, где ее встретили сотрудники «Тайгана».

В частности, Федоров обвиняет Зубкова в том, что Боню долго держали в аэропорту, потому что «принимающая сторона не могла долго принять животное, так как нужно было доплатить 1700 рублей, которые ранее не учли».

Мы связались с Зубковым, чтобы уточнить ситуацию.

- Боню встречал мой сотрудник. Возможно, у него не было с собой денег, - предполагает Олег Алексеевич. – Каждый день на содержание животных уходят огромные суммы, неужели вы думаете, что я буду помнить о каких-то 1700 рублях?

Известный ветеринарный врач и зоозащитник Карен Даллакян из Челябинска, который, кстати, уже несколько раз бывал в «Тайгане», предположил, что возмущение Александра Федорова можно объяснить тем, что, вопреки его надеждам, широкой огласки история с Боней не получила.

- Когда мы привезли в «Тайган» львицу Лолу, (так же спасенную от «любителей дикой природы» - прим.авт), это показывали даже по федеральным телеканалам, - говорит Карен. – А в случае с Боней такого не вышло. Может, отсюда и растут корни непонятной ненависти Федорова к Зубкову?

Но ведь и Лолу, если уж на то пошло, привез, не поленившись, сам Карен. Да и посещал ее уже несколько раз, чего не удосужился сделать в отношении Бони Александр Федоров.

Сняли не с того ракурса

Действительно, приезд Бони как-то стушевался на фоне других событий в парке. Татьяна Алексагина, руководитель пресс-службы «Тайгана», поначалу снимала ролики о том, как адаптируются новые обитатели в сафари, в том числе рассказывала и о Боне. Но сторонникам Федорова этого оказалось мало.

- Мне начали писать бесконечные письма о том, что вот вы Лолу снимаете хорошо, а нашу Боню как-то не так, да не с того ракурса, да и вообще очень мало, - рассказывает Татьяна. – А потом и вовсе посыпались оскорбления в наш адрес. Поэтому я пошла на принцип и сообщила, что в таком случае я вообще не буду снимать Боню, даже если она будет лежать у моих ног. Почему я должна идти навстречу тем, кто усиленно обливает грязью и меня саму, и людей, которых я бесконечно люблю и уважаю? В мои обязанности это вообще не входит, если уж на то пошло, так что ролики я снимаю исключительно по собственному желанию. Одно могу сказать точно – Боня жива и находится среди других львиц, но она не слишком контактна.

Трудно не согласиться с позицией Татьяны. А вот поведение сторонников Федорова вызывает по меньшей мере недоумение. Давайте гипотетически представим себе ситуацию: вы сдали в какой-нибудь приют кошку, собаку, крокодила… да хоть хомячка-джунгарика, в конце концов. Сдали, избавились, но при этом каждый день пишете или звоните в приют с требованиями постоянно выдавать фото и видео отчеты о судьбе животного, да еще и в тех ракурсах, которые вам угодны. Как вы думаете, что вам ответят в ответ на эти требования? Предполагаю, что отправят аккурат в то место, куда несчастных телят гонял не менее несчастный Макар. И будут совершенно правы. Потому что у новых хозяев ваших крокодилов и джунгариков есть и другие заботы. Прежде всего о том, как прокормить животных. И да, еще и о том, как выжить при наплевательском отношении властей к проблемам бесхозных животных, которая чаще всего их не интересует от слова совсем. И уж кому как не Александру Федорову это знать!

А секта немногочисленна – всего-то несколько миллионов

Тем не менее, почему-то одним из врагов «Тайгана» становится именно Федоров, который, кстати, после своих выступлений против Зубкова начал уверенно терять своих сторонников. Более того, говорят, что в его приюте уже и вовсе остался всего один помощник, а звери находятся в ужаснейших условиях. Во-первых из-за отсутствия просторных вольеров, а во-вторых из-за нехватки заботливых рук. Но не будем уподобляться самому Федорову – попробуем поверить, что у него в центре все хорошо, звери ухожены, а все слухи рождаются в умах недоброжелателей.

Сторонников же Зубкова Федоров называет по примеру крымских властей «сектой», причем немногочисленной. Ну да и впрямь чуть да маленько – подумаешь, всего-навсего несколько миллионов по всему миру! Что же касается секты… Да, конечно, встречаются среди сторонников и те, кто перебарщивает с обожанием, чуть ли не обожествляя Олега Зубкова. Но, думаю, что такое «сумасшествие» все-таки предпочтительнее, чем когда оно выражается в лютой злобе и разбрызгивании яда во все стороны. Да, для многих Олег Алексеевич кумир. Так что в этом плохого? Его сторонники совершенно справедливо считают, что он делает великое дело, и кое в чем даже перешагнул свою эпоху, уверенно находя общий язык с дикими животными и помогая другим прикоснуться к удивительному миру природы.

А почему бы и не быть современнику кумиром? В конце концов, обожают и тех, прости Господи, «звезд», которые только что и умеют как ныть на сцене и ходить по тусовкам. А уж если человек создал что-то достойное! Для меня и моей семьи, например, Зубков стоит в одном ряду с доктором Лизой, которая, увы, погибла в разбившемся самолете вместе с военными музыкантами. Или с американцем Илоном Маском, который изобретает совершенно удивительные вещи. Или, наконец, с известным филиппинским боксером Мэнни Пакьяо, который на свои собственные деньги строит больницы и дома для бездомных. У себя на Филиппинах он является национальным героем, и я не удивлюсь, если его соотечественники кладут его фотографии и вырезки из газетных публикаций в молитвенные книги. Кстати, известно, что во время боев с ним, на Филиппинах прекращаются все военные действия, потому что все враждующие стороны сидят, прильнув к телевизору и болея за Мэнни. А сколько бы еще мог построить уникальных парков тот же Зубков, если бы ему не мешали? Скажите, разве есть что-то плохое в тех уникумах, которые своими делами заставляют в том числе и других людей взглянуть на себя со стороны, открыть в себе что-то хорошее, спросить себя, наконец – а что ты сделал в жизни?

49 килограммов документов

Интересный факт, на мой взгляд, заслуживающий внимания: после шумихи, вызванной как сторонниками, так и противниками Зубкова, на его парки обратили внимание сотрудники национального комитета экологической безопасности. Его исполнительный директор, руководитель комиссии противодействия коррупции в сфере экологии и природопользования Любовь Лоскутова приехала в парк «Тайган» во главе комиссии, дабы разобраться в ситуации. Экологи, ветеринары и юристы работали несколько дней. Проверяли условия содержания животных, корма, документы. Видимо, шутки ради, оценили количество этих самых документов в килограммах – 40 кг проверили, да 9 забрали с собой.

Итогом проверки был документ в 206 страниц, в котором содержались все выводы вышеуказанной комиссии.

- Придраться не к чему, - подчеркнула Любовь Лоскутова. – Нарушений экологического законодательства не выявлено. Все животные ухожены, упитаны. Большинство из них социализированы. Все животные получают разнообразное питание, соответствующее нормативам. Считаю, что против парков проводятся действия, соответствующие рейдерскому захвату.

После «Тайгана» комиссия попыталась также проверить пресловутый федоровский «Велес», но там общественников даже на порог не пустили. Есть, что скрывать? Возможно. Потому что после заключения комиссии по «Тайгану» на странице ВК РКЦ «Велес» на Любовь Лоскутову вылили такие помои с переходом на личности, что читать противно.

Странно, что выводы антикоррупционной комиссии пока что остались без внимания правоохранительных органов. В таком случае, совершенно непонятно, зачем создаются различные ОНФ, бесконечные комиссии и проверяющие структуры. Для видимости? Или все-таки все эти выводы и расследования доходят до президента и его приближенных? В таком случае, где же реакция?

В связи с этим мне вспоминаются слова владыки Афанасия из фильма «Россия молодая»: «Худо, брат, худо. Куда правде против кривды? Вот ты уж сед, а много ты видел, чтобы правда была сильнее кривды? Что ж делать то? Как правду сыскать?»

Конкурс на самое абсурдное обвинение

Но и после работы антикоррупционной комиссии обвинения продолжаются. Такое ощущение, что крымские власти объявили специальный конкурс. Тема: кто придумает более абсурдное обвинение против Зубкова. И ведь стараются… стараются изо всех своих сил, напрягая извилины на полную мощность. «А давайте объявим на пресс-конференции, что у зверей в «Тайгане» прививки не сделаны?». «Давайте!». «А давайте напишем, что у него чума африканская на свиноферме? А потом еще и свиней сожжем для острастки, чтобы неповадно было голову задирать?». «Отличная идея!» (399 свиней на ферме, которая служила основной кормовой базой у Зубкова действительно сожгли – прим.авт.). Самое интересное, что никому и в голову не приходит, что такими обвинениями они расписываются в собственной профнепригодности. Потому что в части прививок ветеринары имеют на руках все документы, потому что Зубков отчитывается об этом каждый год в ветдепартамент.

С африканской чумой свиней (АЧС) еще интереснее. Ею в России слишком часто прикрывались, когда хотели зачистить территорию от хрюшек в фермерских хозяйствах или в частных подворьях. С завидной регулярностью очаги АЧС возникали в тех местах, где в ближайшее время планировали возвести какой-нибудь крупный свинокомплекс. Дальше все как по шаблону: в соседней лесополосе находили подброшенный кем-то «подозрительный» труп свиньи, объявляли АЧС и радостно избавлялись от всех свинок в округе. Но это происходило настолько часто, что стало уже, простите, не модно. Впрочем, Крым присоединился к России только в 2014 году, поэтому чиновникам простительно не знать о подобных мелочах.

Но продолжим ретрансляцию с нашего гипотетического конкурса. Следующий номинант: «А давайте скажем, что Зубков самовольно возвел здания гостиниц и кафе?». «Нет, не прокатит, ребята, это же база когда-то военная была, здания давно построили, когда Зубков еще под стол пешком ходил. Глупо будем выглядеть». «Да какая нам разница. Нам главное прокукарекать – а там пусть хоть и не рассветет никогда». «Но ведь он же ответит, документы покажет». «Ну и что! Подумаешь! А мы потом в молчанку сыграем».

Про молчанку не для красного словца сказано, потому что именно так и происходит в реальности. Власти бросают на публику абсурдные обвинения, Зубков показывает документы, опровергающие их, а в ответ тишина. В основном этот способ использовал главный крымский ветврач Иванов, но в последнее время и глава республики Крым Сергей Аксенов перенял эту традицию. Так, например, на одной из пресс-конференций он аж целых двадцать минут уделил обвинениям против Зубкова (тем, кстати, которые последний уже опроверг имеющимися документами), при этом всего лишь на две минуты коснувшись темы Крымского моста. И опять же, после того, как Зубков отвечает на обвинения, в ответ – тишина. При такой схеме, предпринимателя можно обвинить в чем угодно – хоть в поддержке масонов по свержению российского правительства, хоть по проведению в парке «Тайган» черных месс с поеданием человеческого мяса.

Почему Запашный «переобулся на лету»?

Многих сторонников удивил тот факт, что Сергей Аксенов, выдвигая обвинения против Зубкова, ссылается на известного дрессировщика Эдгарда Запашного. Дело в том, что Эдгард не раз бывал в «Тайгане» и с искренним восхищением рассказывал о Зубкове и его работе. Даже просил прощения за то, что ранее, не видя того, что происходит, отзывался о прогулке ко львам весьма негативно. Подтверждением тому – многочисленные ролики и даже передача, которую дрессировщик снял о крымском предпринимателе.

- Действительно, Эдгард Запашный был в моем парке, - подтверждает Олег Зубков. – Он не раз говорил о том, что мое общение с хищниками – это уникальное явление. Эдгард сидел верхом на льве, к которому поначалу боялся даже подходить. Он заходил со мной в клетку с тигрицей, выкармливающей малышей, объясняя, что на это никогда не решится даже самый опытный дрессировщик (Олег Зубков не просто может заходить к тигриным и львиным мамам, он даже не раз «вручал» тигрице Василисе чужих детенышей, которых та потом благополучно выкармливала – прим.авт).

Но вдруг непонятно почему Эдгард переобувается на лету и становится противником Зубкова, опровергая перед Аксеновым то, что говорил до сих пор. Откровенно говоря, это вызывало искреннее недоумение. У меня, например, когда я думала над причинами такого резкого поворота, никак не складывались два плюс два. То три, то пять выходило. Но после одного разговора сложились. Это и правда неплохая задачка на сообразительность. Вводные: не сегодня-завтра цирковые номера с животными прикажут долго жить – это общемировая тенденция. Причина проста: для того, чтобы животные делали то, что им велит дрессировщик, последний использует не только пряник, но и кнут. В качестве подтверждения этому вспоминается звезда сафари-парка старый лев Рома, который был цирковым артистом, потом прошел обычный зоопарк, и, наконец, нашел свое пристанище у Олега Зубкова. Так вот, когда мы с коллегами-журналистами общались с этим львом, его хозяин сразу предупредил нас, чтобы не прикасались к его шее. Оказалось потому, что Рому в цирке попросту кололи пикой, поэтому при прикосновении у него возникают неприятные ассоциации.

Так вот, возвращаемся к нашей задачке. Эдгард понимает, что дрессировщиком ему долго не быть. Они с братом, конечно, замечательные жонглеры, и эквилибристы и бог знает кто еще, но все таки имя они себе сделали именно как дрессировщики. Плюс к тому же сегодня Запашный директор государственного учреждения, доверенное лицо президента Владимира Путина. А завтра кто? А если кормушка иссякнет? Куда девать себя и целый штат сотрудников? А тут вдруг, в Крыму открываются новые возможности. Не мытьем, так катаньем, Зубкова выдавливают из Крыма, а после него остается замечательный парк, в который можно прийти спасителем. Как вам перспектива? Но если он и вправду думает, что у него все получится, то явно ошибается. Потому что при Запашном парки Зубкова, скорее всего, превратятся в учреждения, кормящееся из бюджета и требующие огромных вложений, как и все немногочисленные зоопарки России. В том-то и уникальность этих парков (помимо «Тайгана» есть еще зоопарк «Сказка» в Ялте), что это парки одного человека, которые держатся на его умениях, на его харизме и уникальности.

А что в сухом остатке?

Конечно, и Зубков небезгрешен. Пожалуй, есть две вещи, которые можно вменить ему в вину. Во-первых, его доверчивость. Не стоит метать бисер перед свиньями и раскрывать свою душу различным блогерам, которые даже не удосуживаются поднять свой зад, дабы самим посмотреть, о чем они собираются вещать. Впрочем, это уже и сам Олег Алексеевич, наверное, понял. А во-вторых, в такой сложной ситуации может не стоит тратить столько денег на украшательство парков (вполне возможно, что во мне просто говорит прагматизм). Массивные фонтаны, скульптуры, фигуры животных… По большому счету, все это мишура, хотя и очень красивая. Хотя я искренне понимаю Зубкова, который старается сделать из своих парков этакий оазис мечты. Более того, у него это явно получается. Но… может стоит направить свои усилия на поиск известных адвокатов, которые от обвинений крымских властей камня на камне не оставили и заставляли бы их держаться в правовом поле, соблюдая российские законы. Может, тогда парк «Тайган» не закрыли бы, и Зубков не изыскивал деньги на содержание животных. Но в ближайшем будущем, надеемся, ситуация изменится. В телефонном разговоре с корреспондентом «АН» Зубков пояснил, что на следующей неделе встречается с известным адвокатом, который обещал помочь создателю парков в борьбе против крымских властей.

Но все-таки, что же получается в сухом остатке? «Тайган» закрыт. «Защитники» животных продолжают рвать на груди одежду и орать с трибун о том, что Зубков сволочь, которая использует зверей и птиц в своих интересах, нарушая при этом все, что только можно. А «сволочь» при этом, понеся убытки уже в 10 миллионов рублей и отбиваясь в судах от штрафов в 18 миллионов, продолжает кормить и содержать огромную коллекцию животных, равной которой нет нигде не только в России, но и в Европе.

Кстати

К защитникам парка присоединился также известный историк, дипломат и политолог, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, который в отличие от блогеров и зоозащитников, делающих выводы, находясь за тысячи километров от объекта расследования, был в «Тайгане». И в интервью одной из радиостанций заявил, что проблемы парка будут донесены до депутатов Государственной думы. Будет ли толк? Время покажет…