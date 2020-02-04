35-летняя экс-вице-губернатор Красноярского края стала директором департамента Минэкономразвития РФ

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4 февраля 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Пешкова. Фото: скрин-шот YouTube.

Министр экономического развития Максим Решетников назначил директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций 35-летнюю Екатерину Пешкову. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

После окончания Красноярского госуниверситета, Пешкова несколько лет трудилась в адвокатских конторах, а затем стала заместителем, а вскоре и начальником отдела протокола, заместитель управделами губернатора и правительства Красноярского края.

В 2012- 2014 года Пешкова работала в должности заместитель губернатора Красноярского края. В крае она курировала министерство спорта, туризма и молодёжной политики в части подготовки заявочной кампании на право проведения Универсиады-2019. В круг ее полномочий входило частично управление внешних связей и управление делами губернатора, а также постоянное представительство края при правительстве страны.

Затем в течение четырех лет Пешкова была помощником руководителя Федерального агентства научных организаций, откуда перешла в министерство науки и высшего образования РФ на должность директора административного департамента.

В феврале 2020 года назначена на должность директора Департамента организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России.

Некоторое время Пешкова работала корреспондентом и телеведущей в родном Красноярске.