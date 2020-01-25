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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Красноярский митрополит приравнял пластические операции к блуду, но сделал исключение

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Красноярский митрополит приравнял пластические операции к блуду, но сделал исключение
Митрополит Красноярский Пантелеимон. Фото с сайта Красноярской епархии.

Глава Красноярской епархии митрополит Пантелеимон заявил, что все пластические операции есть проституция, потому что они делаются только для угоды блуда.

В интервью местному телеканалу ТВК Пантелеимон отметил, что человеку нужно украшать себя верой и добрыми делами, а не пластическими операциями.

«Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются только для угоды блуда. Это, скорее всего, самообман, а возможно маленькое или глубокое сумасшествие», – сказал Пантелеимон.

Правда, глава Красноярской епархии сделал исключение. По его словам, если человек пострадал при ДТП или получил бытовую травму, то тогда «пластика» не будет грехом.

«Если это пластические операции для людей, которые пострадали в ДТП, взрывах, и надо человеку поправить нос или глаз, то это медицинское врачевание, а все остальное – это то, что я сказал», – заявил Пантелеимон.

ДВа

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