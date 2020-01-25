Красноярский митрополит приравнял пластические операции к блуду, но сделал исключение

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25 января 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Митрополит Красноярский Пантелеимон. Фото с сайта Красноярской епархии.

Глава Красноярской епархии митрополит Пантелеимон заявил, что все пластические операции есть проституция, потому что они делаются только для угоды блуда.

В интервью местному телеканалу ТВК Пантелеимон отметил, что человеку нужно украшать себя верой и добрыми делами, а не пластическими операциями.

«Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются только для угоды блуда. Это, скорее всего, самообман, а возможно маленькое или глубокое сумасшествие», – сказал Пантелеимон.

Правда, глава Красноярской епархии сделал исключение. По его словам, если человек пострадал при ДТП или получил бытовую травму, то тогда «пластика» не будет грехом.

«Если это пластические операции для людей, которые пострадали в ДТП, взрывах, и надо человеку поправить нос или глаз, то это медицинское врачевание, а все остальное – это то, что я сказал», – заявил Пантелеимон.