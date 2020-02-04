Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Путин подумает о введении профессионального праздника для преподавателей вузов

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Путин подумает о введении профессионального праздника для преподавателей вузов
kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин серьезно обещал подумать над предложением о создании профессионального праздника для преподавателей высшей школы. Об этом Владимир Владимирович рассказал на встрече с представителями общественности в Череповце

Одна из участниц мероприятия обратилась к российскому лидеру с предложением создать профессиональный праздник для учителей высшей школы по аналогии с теми, которые существуют для представителей других профессий.

"По поводу еще одного праздника профессионального - подумаем, посоветуемся с сообществом профессиональным", - ответил ей президент.

Путин добавил: занятия наукой и творчеством позволяют продлить жизнь человека и улучшить ее качество.

"Насколько я себе представляю, чем больше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни его улучшается", - заключил он.

Ранее президент РФ рассказал о том, что фонд фундаментальных исследований продолжает поддерживать участие ученых в международных конференциях.

ЕЧ

//картина дня

Общество

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области. 14-дневный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Министр экономического развития Максим Решетников назначил директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций 35-летнюю Екатерину Пешкову. Об этом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Вице-спикер Совета Федерации, председатель Совета по региональному здравоохранению при верхней палате парламента Галина Карелова призвала «достойно ответить на онкологию»…

//новости ан

//новости ан

В Ростове-на-Дону вместо закладок в последнее время находят пустые бланки для рецептурных препаратов. С одной стороны – безопасно для продавцов наркотиков, с другой – по…

//новости ан