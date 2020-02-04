Путин подумает о введении профессионального праздника для преподавателей вузов

//Общество 13+

4 февраля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин серьезно обещал подумать над предложением о создании профессионального праздника для преподавателей высшей школы. Об этом Владимир Владимирович рассказал на встрече с представителями общественности в Череповце

Одна из участниц мероприятия обратилась к российскому лидеру с предложением создать профессиональный праздник для учителей высшей школы по аналогии с теми, которые существуют для представителей других профессий.

"По поводу еще одного праздника профессионального - подумаем, посоветуемся с сообществом профессиональным", - ответил ей президент.

Путин добавил: занятия наукой и творчеством позволяют продлить жизнь человека и улучшить ее качество.

"Насколько я себе представляю, чем больше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни его улучшается", - заключил он.

Ранее президент РФ рассказал о том, что фонд фундаментальных исследований продолжает поддерживать участие ученых в международных конференциях.