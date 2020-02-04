Владимир Путин рассказал о том, как поддерживают участие ученых в конференциях

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4 февраля 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что фонд фундаментальных исследований продолжает поддерживать участие ученых в международных конференциях. Однако российский лидер отметил: ездить туда надо для участия в работе, с докладом, а не на экскурсию.

Путин поделился: это входит как раз в сферу деятельности фонда. Одно из направлений там совершенно очевидно - участия в международных мероприятиях. Владимир Владимирович добавил, что сюда входит и оплата проезда, формальностей и так далее.

"Но речь, насколько я помню, шла о том, чтобы наши ученые ездили туда не как на экскурсию, а для участия в работе, в том числе для того, чтобы там выступить с каким-то сообщением, с докладом. Вот этого никто не отменял", -заключил он.

До этого сообщалось о Визите главы РФ в КНР, который остается в графике.