Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Владимир Путин рассказал о том, как поддерживают участие ученых в конференциях

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Владимир Путин рассказал о том, как поддерживают участие ученых в конференциях
kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что фонд фундаментальных исследований продолжает поддерживать участие ученых в международных конференциях. Однако российский лидер отметил: ездить туда надо для участия в работе, с докладом, а не на экскурсию.

Путин поделился: это входит как раз в сферу деятельности фонда. Одно из направлений там совершенно очевидно - участия в международных мероприятиях. Владимир Владимирович добавил, что сюда входит и оплата проезда, формальностей и так далее.

"Но речь, насколько я помню, шла о том, чтобы наши ученые ездили туда не как на экскурсию, а для участия в работе, в том числе для того, чтобы там выступить с каким-то сообщением, с докладом. Вот этого никто не отменял", -заключил он.

До этого сообщалось о Визите главы РФ в КНР, который остается в графике.

ЕЧ

//картина дня

Общество

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области. 14-дневный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Министр экономического развития Максим Решетников назначил директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций 35-летнюю Екатерину Пешкову. Об этом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Вице-спикер Совета Федерации, председатель Совета по региональному здравоохранению при верхней палате парламента Галина Карелова призвала «достойно ответить на онкологию»…

//новости ан

//новости ан

В Ростове-на-Дону вместо закладок в последнее время находят пустые бланки для рецептурных препаратов. С одной стороны – безопасно для продавцов наркотиков, с другой – по…

//новости ан