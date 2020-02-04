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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В России может появиться государственная электронная почта

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

В России может появиться государственная электронная почта
Фото: Pixabay

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских внес проект федерального закона «О государственной электронной почте».

В соответствии с законопроектом расширяются государственные гарантии прав граждан РФ «в части возможности получения адекватного по времени ответа на их сообщения в диалоге с органами государственной и муниципальной власти».

«Главная цель законопроекта заключается в создании государственной электронной почты, с помощью которой граждане и юридические лица смогут как направлять, так и получать от государственных и муниципальных органов власти юридически значимые сообщения», – говорится в пояснительной записке.

Государственная электронная почта позволит не только гражданам более оперативно получать от государства необходимые услуги, но и, например, извещать заинтересованных лиц о тех или иных событиях решениях. Таким образом, можно оперативно извещать определенных лиц о времени и месте судебных разбирательств с их участием или о факте зафиксированного правонарушения и т.д.

Ранее в Совете Федерации предложили повысить мотивацию граждан проходить медосмотры и вести здоровый образ жизни.

ДВа

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