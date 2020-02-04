В здании правительства Украины нашли аварийное помещение

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4 февраля 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дубилет на фото Globallookpress.com/ Volodymyr Tarasov

Украинский министр Дмитрий Дубилет, похоже, подсел на новую «фишку» для собственного хайпа. Ее можно назвать «сомнительные помещения кабмина». Чиновник нашел новое неоднозачное помещение в здании украинского правительства.



Первый раз Дубилет прославила дешевая парикмахерская. Украинский министр обнаружил ее в здании правительства Украины, и заставил «стилистов эконом-класса» съехать. Про это тут же написали украинские СМИ. Теперь чиновник нашел еще одно сомнительное помещение в здании украинского кабмина.

«У нас там есть одно гуляющее помещение на седьмом этаже рядом с малым залом заседаний правительства – большой зал», — заявил Дубилет: «Там аварийное состояние потолка, и там сейчас никто не может находиться. Ремонт стоит очень много, а бюджета на это нет. Если бы мы его провели, то там можно было бы создать 200-300 рабочих мест в формате open space».

Похоже Дубилета скоро переименуют. Сейчас он занимает должность министра в кабмине Гончарука. Теперь его можно смело называть «министр по аномалиям здания кабмина».

Ну, и обнаружение аварийного зала в здании украинского кабмина, тоже выглядит неоднозначно. Мантра официального Киева «Украина – цэ Европа» теперь звучит, как изысканное издевательство. Берлин никого не убеждает: «Германия — это Европа». Это ни у кого не вызывает сомнений.

Хотя, может быть на Украине так молятся: «Украина — это Европа». Похоже они там решили забыть не только русский язык, но и русские пословицы. И уже не знают, что сколько ни повторяй: «Сахар, сахар, сахар», — во рту слаще не станет.