Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Как Наталья Синдеева отреагировала на диагноз "рак груди"

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Как Наталья Синдеева отреагировала на диагноз
Наталья Синдеева, фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya, globallookpress.com

Известный медиа-менеджер, генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева лично назвала свой диагноз "рак груди" и поделилась, как отреагировала когда врачи сообщили ей о злокачественной опухоли.  Сначала Синдеевой было страшно произносить слово "рак".

Свой диагноз и вообще рак Наталья Синдеева обсуждала с журналисткой и автором книги и фильма "Победить рак" Катериной Гордеевой. По признанию гендиректора "Дождя", сначала она рассказала об опухоли только самым близким людям.

Позже решила, что все равно о ее диагнозе узнают и будут обсуждать. Наталья считает, что поступила правильно, рассказав о болезни. По ее словам, о раке  нужно говорить, потому что это способствует решению  некоторых проблем, в том числе психологических. Плюс и в том, что знакомые начали делиться контактами врачей, советовали прочесть полезные книги. И женщине стало легче, она не одна со своей болезнью, не держит в себе.

Сейчас Синдеева спокойно относится к своему диагнозу. Она рассказала, что знакомые, узнавшие о ее заболевании, давали советы по врачам или книгам, которые стоит прочесть. "И это очень полезно, потому что это никто у тебя не сидит на голове, но тебе дают подсказки", — рассказала Синдеева.

Наталья подчеркнула, что ей не нравится выражение "бороться с раком", так как она с ним не борется. Она приняла этого "чувака" "внутрь себя". "Поняла, что, чувак, нам надо как-то с тобой пожить и разобраться", — поделилась гендиректор "Дождя".

ИЧ

//картина дня

Общество

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области. 14-дневный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Министр экономического развития Максим Решетников назначил директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций 35-летнюю Екатерину Пешкову. Об этом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Вице-спикер Совета Федерации, председатель Совета по региональному здравоохранению при верхней палате парламента Галина Карелова призвала «достойно ответить на онкологию»…

//новости ан

//новости ан

В Ростове-на-Дону вместо закладок в последнее время находят пустые бланки для рецептурных препаратов. С одной стороны – безопасно для продавцов наркотиков, с другой – по…

//новости ан