Как Наталья Синдеева отреагировала на диагноз

//Общество 13+

4 февраля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Синдеева, фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya, globallookpress.com

Известный медиа-менеджер, генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева лично назвала свой диагноз "рак груди" и поделилась, как отреагировала когда врачи сообщили ей о злокачественной опухоли. Сначала Синдеевой было страшно произносить слово "рак".

Свой диагноз и вообще рак Наталья Синдеева обсуждала с журналисткой и автором книги и фильма "Победить рак" Катериной Гордеевой. По признанию гендиректора "Дождя", сначала она рассказала об опухоли только самым близким людям.

Позже решила, что все равно о ее диагнозе узнают и будут обсуждать. Наталья считает, что поступила правильно, рассказав о болезни. По ее словам, о раке нужно говорить, потому что это способствует решению некоторых проблем, в том числе психологических. Плюс и в том, что знакомые начали делиться контактами врачей, советовали прочесть полезные книги. И женщине стало легче, она не одна со своей болезнью, не держит в себе.

Сейчас Синдеева спокойно относится к своему диагнозу. Она рассказала, что знакомые, узнавшие о ее заболевании, давали советы по врачам или книгам, которые стоит прочесть. "И это очень полезно, потому что это никто у тебя не сидит на голове, но тебе дают подсказки", — рассказала Синдеева.

Наталья подчеркнула, что ей не нравится выражение "бороться с раком", так как она с ним не борется. Она приняла этого "чувака" "внутрь себя". "Поняла, что, чувак, нам надо как-то с тобой пожить и разобраться", — поделилась гендиректор "Дождя".