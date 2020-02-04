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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В РПЦ оценили возможное появление кода 666 на номерах машин

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В РПЦ оценили возможное появление кода 666 на номерах машин
церковь, pixabay.com
Руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии отец Максим Миняйло во вторник, 4 февраля, прокомментировал возможное появление кода 666 на автомобильных номерах в Свердловской области.
 
По словам священнослужителя, никакие цифры не могут отдалить человека от Бога, равно как и приблизить к нему. Меняйло напомнил фразу из Священного писания: "Идол в мире ничто". Он также призвал всех упражняться в добрых делах и помогать ближним, чтобы через любовь в собственном сердце победить свои страхи.
 
Ранее в СМИ появилась информация о том, что игумен Вениамин Райников раскритиковал возможность появления кода 666 на номерах автомобилей.
 
Напомним, многие считают 666 "числом дъявола".
ЕТ

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