В РПЦ оценили возможное появление кода 666 на номерах машин

Руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии отец Максим Миняйло во вторник, 4 февраля, прокомментировал возможное появление кода 666 на автомобильных номерах в Свердловской области.

По словам священнослужителя, никакие цифры не могут отдалить человека от Бога , равно как и приблизить к нему. Меняйло напомнил фразу из Священного писания: "Идол в мире ничто". Он также призвал всех упражняться в добрых делах и помогать ближним, чтобы через любовь в собственном сердце победить свои страхи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что игумен Вениамин Райников раскритиковал возможность появления кода 666 на номерах автомобилей.

Напомним, многие считают 666 "числом дъявола".