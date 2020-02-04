//Общество 13+
В РПЦ оценили возможное появление кода 666 на номерах машин
4 февраля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Общество 13+
4 февраля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Мария Дегтерева
России не следует волноваться из-за заявлений турецкого президента Реджепа Эрдогана, который пообещал в Киеве помочь Вооруженным силам Украины. Такую точку зрения…
В мире
Общество
Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.
Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…
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Когда в стране нет достаточного простора для самостоятельной…
Украинской экономике грозит крах. Соответствующую точку зрения высказали участники состоявшегося некоторое время назад заседания согласительного…
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Православные старцы могли предсказать военное нападение Китая на Российскую Федерацию после вспышки коронавируса на территории восточноазиатского…
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Олег Неменский, отечественный политический эксперт, рассказал, при каком варианте развития событий случится примирение между Россией и Украиной. По данному вопросу…
Визит президента России Владимира Путина в КНР остается в графике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Визит был запланирован на вторую…
Стало известно, почему голливудский актёр Брэд Питт в последнюю минуту отменил поездку в Великобританию на церемонию награждения престижной кинопремией BAFTA.
Королевский инсайдер Фил Дампир рассказал об отношениях британского принца Уильяма и его тещи Кэрол Миддлтон. По его словам, женщина в трудные времена заменила внуку…
Общество
В Ростове-на-Дону вместо закладок в последнее время находят пустые бланки для рецептурных препаратов. С одной стороны – безопасно для продавцов наркотиков, с другой – по…
Врачи-кардиологи рассказали о способах профилактики инфаркта миокарда. Данная болезнь входит в число самых распространенных причин смертности в мире, говорится…
Употребление мяса в пищу повышает риск развития ряда смертельно опасных заболеваний, в том числе нарушений сердечно-сосудистой системы. Соответствующий вывод сделали…
54-летний житель города Коряжма Архангельской области поплатился жизнью за то, что оказался недоволен приготовленным блюдом. По подозрению в совершении преступления…
Многие жители Средиземноморья считают обыденным во время ужина выпить бокал вина. Однако, русскому человеку такой способ употребления спиртного не подходит. Главный…
Москвичку, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила ребенка за руль машины каршеринга, привлекли к административной ответственности. Согласно последним данным…
На Южном Урале началась эпидемия гриппа. Санитарные врачи оценивают сложившуюся ситуацию как эпидемическую. За неделю в регионе зарегистрировали 36 133 случая ОРВИ…
Евросоюз рассматривает возможность исключить из санкционного списка людей из окружения беглого президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщили украинские СМИ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем во вторник, 4 февраля, сделал резонансное заявление. По словам политика, Минск готов приобретать у российской стороны нефть…
Роспотребнадзор сообщил, что на территории РФ отмечается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. В эпидпроцесс…
В Уфе под домашний арест отправили мужчину, который спас мальчика и избил педофила. Удар оказался смертельным и следствию теперь предстоит решить, что же делать…
Яков Кедми, бывший израильский разведчик, назвал способ избежать Третьей мировой, которая, как и предыдущие глобальные конфликты, должна затронуть Россию. По данному…
Конверт с надписью "Сибирская язва" утром во вторник, 4 февраля, нашли в административном корпусе городской больницы №12 Новосибирска. Об этом ранее сегодня сообщили…
Главный стоматолог российского Минздрава Олег Янушевич перечислил проблемы, к которым могут привести коронки из золота. Врач подчеркнул, что мода на «золотые зубы» уходит…
Модель из России Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер спровоцировали слухи о своем воссоединении. Соответствующие данные предоставили накануне сотрудники средств…
Банк развития Китая намерен выпустить специальные долговые облигации на сумму 14,25 млрд юаней – это около 2 млрд долларов. Средства планируется направить на борьбу…
Самого большого снеговика в мире слепили в Австрии. Соответствующую информацию во вторник, 4 февраля, предоставили в пресс-службе горнолыжного курорта Ризнеральм…
Автор таинственного телеграм-канала «Джокер ДНР» признался, что был участником программы по изучению коронавируса на Украине.
Посол РФ в Китае Андрей Денисов во вторник заявил, что обстановка в китайском городе Ухане, где ранее была зафиксирована вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии…
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что причиной смерти стала излишняя внимательность СМИ к состоянию пациента.
Руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии отец Максим Миняйло во вторник, 4 февраля, прокомментировал возможное появление кода 666 на автомобильных…
Акции компании Tesla за один день подорожали почти на 20%. В результате капитализация компании превысила 140,5 млрд долларов, что стало наивысшим показателем в ее истории…
Общество
Участник шоу «ДНК» на канале НТВ хотел с помощью генетического теста решить семейные проблемы а оказался на больничной койке. Продюсеры заперли его в съемной квартире…
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану и призвала его набраться смелости и лично приехать на Крымский полуостров.
Список признаков, указывающих на риск появления злокачественной опухоли в легких человека, следует пополнить кашлем и одышкой. К такому выводу пришли медицинские…
В Ханты-Мансийском автономном округе ученик пятого класса спас младшего брата из горящего дома. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 4 февраля, сотрудники…
Председатель думского комитета Леонид Слуцкий предположил, что через 10-15 лет количество тех, кто согласится с российской позицией по Крыму существенно вырастет.
В Совете безопасности Российской Федерации, заместителем главы которого стал покинувший пост председателя правительства Дмитрий Медведев, появилось еще две новых…
Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа в Китай с целью эвакуации граждан…
О решении провести думские слушания по поводу угрозы коронавируса сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он также назвал…
Китай протестирует российский противовирусный препарат от коронавируса 2019-nCov. Лекарство называется триазавирин. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения…
Фильм "Паразиты" не оставил равнодушными ни критиков в Каннах, ни российских зрителей. Есть вероятность, что впечатлит он и киноакадемиков, которые решают судьбу премии…
Охранники герцогини Сассекской Меган утверждают, что супруга британского принца Гарри считает их "лакеями". Якобы с секьюрити в семье экс-актрисы обращаются не как…
Согласно требованиям ЕАЭС, лекарства, ввозимые в Россию, должны иметь опубликованные на сайте ведомства результаты экспертизы.
Жительница Архангельской области зарезала своего мужа из-за того, что он сделал ей замечание о приготовленной пище. Об этом сообщили в региональном управлении…
Специалисты из Всемирной организации здравоохранения оценили возможность лабораторного происхождения нового китайского коронавируса 2019-nCoV. Ранее в «Вашингтон таймс»…
Американский профессор музыковедения Теодор Альбрехт смог найти несколько доказательств того, что на самом деле глухота Людвига ван Бетховена – ни что иное как легенда.
Пользователи сети обсуждают фотографии актрисы Скарлетт Йоханссон, которые папарацци сделали после вечеринки в честь церемонии вручения наград Британской киноакадемии…
Постоянный эксперт издания «Аргументы недели» профессор психологии Борис Хигир анализирует характер британского принца Гарри, герцога Сассекского и объясняет его решение…
К настоящему моменту в России зарегистрировали четыре случая смерти от гриппа. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 4 февраля, заместитель министра…
Ученые из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета США пришли к выводу, что пара хот-догов в неделю повышает возможность инсульта или сердечного приступа…
Сильные ливни стали причиной подтопления трех поселков на Кубани – в Туапсинском районе и курортном Горячем Ключе. Сейчас в крае и в Адыгее действует режим экстренного…
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отметил, что «правильно их всесторонне изучить, обсудить с экспертами и только после этого принимать решение»…
Четыре тела были найдены на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга. Источник в силовых структурах во вторник уточнил, что останки…
Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии. Об этом сегодня сообщили…
Украина в настоящий момент «целенаправленно разрушается неполноценной политикой». С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Сергей Дацюк, поддержавший…